Тренер «Краснодара» подтвердил переход Шатова из «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подтвердил переход полузащитника Олега Шатова из «Зенита».

«Шатов завтра прилетает. Посмотрим, в каком он состоянии. Он должен потренироваться, чтобы понять, как мы играем. Я пока ещё не общался с ним. Только сейчас всё решилось. Насколько это большое усиление? Чемпионат покажет, а пока у нас сборы», — приводит слова Шалимова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Шатов заплатит из личных средств за переход в «Краснодар».