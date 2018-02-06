Тренер «Краснодара» подтвердил переход Шатова из «Зенита»

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Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подтвердил переход полузащитника Олега Шатова из «Зенита».

«Шатов завтра прилетает. Посмотрим, в каком он состоянии. Он должен потренироваться, чтобы понять, как мы играем. Я пока ещё не общался с ним. Только сейчас всё решилось. Насколько это большое усиление? Чемпионат покажет, а пока у нас сборы», — приводит слова Шалимова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Шатов заплатит из личных средств за переход в «Краснодар».

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