СМИ: Шатов заплатит из личных средств за переход в «Краснодар»

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов близок к переходу в «Краснодар».
СМИ: Шатов заплатит из личных средств за переход в «Краснодар»
  • Олег Шатов
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

Как сообщает «Спорт-Экспресс», стороны договорились об аренде с последующим правом выкупа.

Отмечается, что Шатов заплатит 25 млн рублей, чтобы выступать за «Краснодар» до конца аренды. Ещё 10 млн рублей могут быть выплачены в случае выхода на поле Шатова против «Зенита» в матче 25-го тура чемпионата России.

Летом «Краснодар» заплатит €5 млн за окончательный трансфер игрока.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» арендует Шатова у «Зенита».

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