СМИ: Шатов заплатит из личных средств за переход в «Краснодар»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов близок к переходу в «Краснодар».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», стороны договорились об аренде с последующим правом выкупа.

Отмечается, что Шатов заплатит 25 млн рублей, чтобы выступать за «Краснодар» до конца аренды. Ещё 10 млн рублей могут быть выплачены в случае выхода на поле Шатова против «Зенита» в матче 25-го тура чемпионата России.

Летом «Краснодар» заплатит €5 млн за окончательный трансфер игрока.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» арендует Шатова у «Зенита».