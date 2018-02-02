СМИ: «Краснодар» арендует Шатова у «Зенита»
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов может перейти в «Краснодар».
Как сообщает «Чемпионат», переговоры между сторонами вошли в решающую стадию.
Футболист сборной России будет арендован до конца сезона-2017/2018. Кроме того, «Краснодар» получит право выкупа игрока.
В нынешнем сезоне Шатов сделал четыре голевые передачи в 13 матчах Российской футбольной премьер-лиги.
Ранее Дзюба стал футболистом тульского «Арсенала».
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