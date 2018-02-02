СМИ: «Краснодар» арендует Шатова у «Зенита»

Короткая ссылка
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов может перейти в «Краснодар».

Как сообщает «Чемпионат», переговоры между сторонами вошли в решающую стадию.

Футболист сборной России будет арендован до конца сезона-2017/2018. Кроме того, «Краснодар» получит право выкупа игрока.

В нынешнем сезоне Шатов сделал четыре голевые передачи в 13 матчах Российской футбольной премьер-лиги.

Ранее Дзюба стал футболистом тульского «Арсенала».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru