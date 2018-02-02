СМИ: «Краснодар» арендует Шатова у «Зенита»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов может перейти в «Краснодар».

Как сообщает «Чемпионат», переговоры между сторонами вошли в решающую стадию.

Футболист сборной России будет арендован до конца сезона-2017/2018. Кроме того, «Краснодар» получит право выкупа игрока.

В нынешнем сезоне Шатов сделал четыре голевые передачи в 13 матчах Российской футбольной премьер-лиги.

Ранее Дзюба стал футболистом тульского «Арсенала».