Несколько правозащитных организаций призывают ФИФА отказать сборной Египта в выборе Чечни в качестве базы ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА), утвердившая заявку сборной Египта на базирование в Чечне на период чемпионата мира по футболу 2018 года, получила призывы от нескольких правозащитных организаций пересмотреть это решение.

«Решение ФИФА использовать столицу Чечни — город Грозный — в качестве одной из баз на время чемпионата мира абсолютно шокирует и возмущает. ФИФА следует пересмотреть своё решение и изменить место для базирования сборной на время турнира вместо Грозного на другой город», — приводит AP News слова заместителя директора международной правозащитной организации Human Rights Watch по линии Европы и Центральной Азии Джейн Бюкенен.

Отмечается, что в организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) также выступили против решения ФИФА разместить базу сборной Египта в Чечне.

«В настоящий момент у нас нет оснований верить в то, что выбор Египетской федерации футбола базироваться в Грозном может вызвать конкретные нарушения прав человека. В ближайшие месяцы ФИФА примет соответствующие меры в области политики прав человека, чтобы изменить оценку сказанного о Грозном в качестве базы ЧМ-2018. Не должно быть никаких сомнений в том, что ФИФА осуждает проявление дискриминации в любой форме, включая дискриминацию по признаку сексуальной ориентации», — сообщили AP News в ФИФА.

Ранее сообщалось, что ФИФА утвердила список баз команд — участниц ЧМ-2018 по футболу.