ФИФА утвердила список баз команд — участниц ЧМ-2018 по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала окончательный список тренировочных баз, на которых разместятся команды — участницы чемпионата мира 2018 года в России.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Так, команда России в качестве базы будет использовать УТЦ «Новогорск». Чемпионы Европы — португальцы — остановятся в Кратове, а действующие чемпионы мира — национальная команда Германии — в Ватутинках на базе московского ЦСКА.

Сборная Испании выбрала базу в Краснодаре, а команда Бразилии — в Сочи.

Ранее сообщалось, что на матчи чемпионата мира 2018 года по футболу в России нельзя будет проносить селфи-палки.

Матчи первого в истории чемпионата мира по футболу на территории России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.