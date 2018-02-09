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На матчи ЧМ-2018 по футболу в России нельзя будет проносить селфи-палки

9 февраля 2018, 11:16

На матчи чемпионата мира 2018 года по футболу в России нельзя будет проносить селфи-палки.

Председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин считает, что селфи-палки могут применяться в драке.

«Это нормальная практика — запрещать подобные предметы, как, например, стеклянные бутылки, к проносу на масштабные мероприятия», — приводит слова Пашкина «Известия».

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила в списке запрещённых к проносу на стадион около 50 позиций, в том числе оружие, взрывчатку, пиротехнику, зонтики длиной более 25 см, штативы для фото- и видеосъёмки.

Ранее стадионы «Лужники» и «Санкт-Петербург» прошли экологическую сертификацию в соответствии с техническими требованиями ФИФА.

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