Стадионы «Лужники» и «Санкт-Петербург» прошли экологическую сертификацию в соответствии с техническими требованиями Международной федерации футбола (ФИФА).

Стадион «Лужники» стал первым в России «зелёным» объектом масштабной реконструкции и самым крупным стадионом, получивший сертификат BREEAM. Среди всех арен чемпионата мира 2018 года по футболу в России «Лужники» на данный момент — единственный стадион, прошедший полный цикл сертификации по одному стандарту, от дизайна до построенного здания.

Сертификацию по российскому стандарту «РУСО: Футбольные стадионы» прошла арена «Санкт-Петербург» и получила «золотой» уровень.

В январе 2017 года стадион «Спартак» получил финальный сертификат BREEAM-in-use с оценкой «хорошо».

Ранее ФИФА осталась довольна визитом на стадион ЧМ-2018 «Санкт-Петербург».