ФИФА осталась довольна визитом на стадион ЧМ-2018 «Санкт-Петербург»

Директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований Колин Смит рассказал о визите делегации организации на стадион «Санкт-Петербург».

Смит отметил, что целью визита стало желание наладить работу всех служб для проведения матчей чемпионата мира.

«Мы очень довольны этим визитом. Нам этот объект очень хорошо знаком», — приводит слова Смита «Р-Спорт».

По его словам, до конца марта будут запущены две новые станции метро, расположенные недалеко от стадиона. «Они будут открыты, протестированы, введены в эксплуатацию, чтобы доставить людей на стадион», — добавил Смит.

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