Материалы

ФИФА осталась довольна визитом на стадион ЧМ-2018 «Санкт-Петербург»

30 января 2018, 13:33
ФИФА осталась довольна визитом на стадион ЧМ-2018 «Санкт-Петербург»
Руслан Шамуков / РИА Новости

Директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований Колин Смит рассказал о визите делегации организации на стадион «Санкт-Петербург».

Смит отметил, что целью визита стало желание наладить работу всех служб для проведения матчей чемпионата мира.

«Мы очень довольны этим визитом. Нам этот объект очень хорошо знаком», — приводит слова Смита «Р-Спорт».

По его словам, до конца марта будут запущены две новые станции метро, расположенные недалеко от стадиона. «Они будут открыты, протестированы, введены в эксплуатацию, чтобы доставить людей на стадион», — добавил Смит.

Ранее в ФИФА рассказали, как повлияет ситуация с допуском российских спортсменов к ОИ-2018 на проведение ЧМ-2018.

Читайте также
ФИФА осталась довольна визитом на стадион ЧМ-2018 «Санкт-Петербург»
30 января 2018, 13:33
Черчесов обозначил задачу-минимум для сборной России на ЧМ-2018
30 января 2018, 12:28
В ФИФА рассказали, как повлияет ситуация с допуском российских спортсменов к ОИ-2018 на проведение ЧМ-2018
30 января 2018, 12:12
Минкомсвязь расширила список зарубежных пунктов выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018
29 января 2018, 15:58
СМИ: ЦБ предупредил о возможной установке мошенниками фальшивых банкоматов к ЧМ-2018
29 января 2018, 11:53
Арбитр Карасёв: мы очень хотим судить на чемпионате мира
29 января 2018, 00:10
Сборная Германии попросила английский клуб не травмировать её игроков
28 января 2018, 23:29
Капитан испанской команды Рамос пожелал удачи сборной России по футболу на ЧМ-2018
28 января 2018, 00:21
Варди: с футболистами сборной Англии поговорят на тему расизма в России
26 января 2018, 16:00
Более 4 млн заявок на билеты ЧМ-2018 по футболу подано в ходе второго этапа продаж
26 января 2018, 13:08
Госдума приняла закон о штрафах за нелегальную продажу билетов на ЧМ-2018 по футболу
26 января 2018, 11:14
СМИ: Сборная Испании может провести контрольный матч в Краснодаре накануне ЧМ-2018
26 января 2018, 00:38
«Аэрофлот» оформил первый билет за пять рублей для болельщика сборной России по футболу
25 января 2018, 18:40
Персонал московских гостиниц пройдёт вакцинацию перед ЧМ-2018 по футболу
25 января 2018, 10:49
Cборная Австралии по футболу объявила о назначении нового главного тренера
25 января 2018, 09:47
Клуб ФНЛ «Олимпиец» проведёт три тестовых матча на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
24 января 2018, 19:58
ФИФА проинспектирует стадионы ЧМ-2018 в Москве и Санкт-Петербурге на следующей неделе
24 января 2018, 19:04
Госдума вводит штрафы на незаконную реализацию и подделку билетов на ЧМ-2018
24 января 2018, 12:40
Президент Аргентины: в футбол играть сложнее, чем управлять государством
23 января 2018, 23:03
В России ответили на призыв главы МИД Украины бойкотировать ЧМ-2018
23 января 2018, 21:33
В Госдуме отреагировали на призыв МИД Украины к бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России
23 января 2018, 15:46
Украина ведёт переговоры о бойкоте ЧМ-2018 по футболу в России
23 января 2018, 11:25
ФИФА подтвердила внедрение системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 в России
22 января 2018, 20:15
Газзаев пообещал сбрить усы, если сборная России выиграет ЧМ-2018
21 января 2018, 15:14
Немов: скажу всем, чтобы не слушали отрицательно настроенные СМИ и приезжали на ЧМ в Россию со спокойной душой
21 января 2018, 13:23
Манчини может стать тренером сборной Австралии по футболу только на время ЧМ-2018
20 января 2018, 10:25
Марадона не верит в успешное выступление сборной Аргентины на ЧМ по футболу в России
19 января 2018, 15:37
Марадона уверен, что жеребьёвка ЧМ по футболу была честной
19 января 2018, 15:14
Защитник «Спартака» и сборной России Джикия может пропустить ЧМ из-за травмы колена
19 января 2018, 10:01
Росгвардия не планирует предоставлять личную охрану звёздам футбола на ЧМ-2018
18 января 2018, 15:00
Минспорт: телеаудитория финала ЧМ по футболу превысит половину населения всего мира
17 января 2018, 20:13
В Сочи запустят систему безналичной оплаты проезда во всех автобусах к ЧМ-2018
17 января 2018, 17:32
Стадион ЧМ-2018 в Калининграде откроется матчем «Балтики» с командой Бундеслиги
17 января 2018, 16:08
Сорокин рассказал о возможности запуска прямых авиарейсов между всеми городами ЧМ-2018 по футболу
17 января 2018, 12:18
Чемпион мира по футболу 1998 года Блан: Россия станет центром планеты во время ЧМ-2018
17 января 2018, 11:10
Поклонская прокомментировала слова Собчак об ущемлении прав крымчан в связи с ЧМ-2018
16 января 2018, 11:31
В Крыму объяснили, почему на полуострове не будут проходить матчи ЧМ-2018 по футболу
16 января 2018, 10:00
Сорокин: оргкомитету ЧМ-2018 нравится динамика поступления заявок на билеты
15 января 2018, 17:57
ФИФА сообщила, что в рамках первого периода второго этапа продажи билетов на ЧМ-2018 подано более 3 млн заявок
15 января 2018, 13:32
Плющенко уверен, что ЧМ-2018 по футболу в России станет лучшим в истории турнира
15 января 2018, 11:34