В ФИФА рассказали, как повлияет ситуация с допуском российских спортсменов к ОИ-2018 на проведение ЧМ-2018

Директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований Колин Смит рассказал, как повлияет ситуация с допуском российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Данная ситуация никоим образом не повлияет на чемпионат мира», — приводит слова Смита «Р-Спорт».

Он отметил, что до и во время мундиаля будут сделаны все соответствующие проверки.

Ранее российский арбитр Карасёв рассказал о своих шансах поработать на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года.