Арбитр Карасёв: мы очень хотим судить на чемпионате мира

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о своих шансах поработать на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года

«Мы очень хотим судить на чемпионате мира. Именно судить, а не быть, потому что, как вы знаете, на чемпионате мира, скорее всего, впервые в истории футбола на таком уровне будет применяться система видеопомощи арбитрам (VAR). Это решение должен будет принять Совет Международной федерации футбола в марте», — приводит слова Карасёва «Советский спорт».

Он отметил, что впереди завершающий этап подготовки.

«Если февральский сбор пройдёт нормально, в марте нас должны будут вызвать уже вместе с ассистентами. Если и там всё будет нормально, наверное, будет ещё один сбор, апрельский. Так что пока идёт отбор и до конца ничего не решено. Мы являемся кандидатами и ждём своего шанса», — добавил арбитр.

Ранее сообщалось, что IFAB признал успешным эксперимент с использованием системы видеопомощи арбитрам.