IFAB признал успешным эксперимент с использованием системы видеопомощи арбитрам

Совет Международной футбольной ассоциации (IFAB) признал результаты эксперимента с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR) положительными.

Об этом сообщает пресс-служба IFAB.

Отмечается, что окончательное решение по системе VAR будет принято на ежегодном общем собрании IFAB, которое пройдёт 3 марта в Цюрихе под председательством главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Ранее ФИФА подтвердила внедрение системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 в России.