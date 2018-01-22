IFAB признал успешным эксперимент с использованием системы видеопомощи арбитрам

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Совет Международной футбольной ассоциации (IFAB) признал результаты эксперимента с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR) положительными.

Об этом сообщает пресс-служба IFAB.

Отмечается, что окончательное решение по системе VAR будет принято на ежегодном общем собрании IFAB, которое пройдёт 3 марта в Цюрихе под председательством главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Ранее ФИФА подтвердила внедрение системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 в России.

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