ФИФА подтвердила внедрение системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 в России

Коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп Ле Флок сообщил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет применяться на чемпионате мира — 2018 в России.

«Действительно, VAR будет использоваться. Здорово, что технологии присутствуют в футболе, поскольку речь идёт о справедливости», — приводит слова Ле Флока Associated Press.

Он отметил, что в настоящее время ФИФА ведёт переговоры с технологическими компаниями, которые проявляют «большую заинтересованность» в работе с VAR.

Чемпионат мира 2018 года пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз может подать жалобу в ФИФА на главу Федерации футбола Норвегии.