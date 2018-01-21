РФС может подать жалобу в ФИФА на главу Федерации футбола Норвегии
«РФС считает высказывания президента Федерации футбола Норвегии абсолютно недопустимыми. Цель подобных заявлений ясна — дискредитировать российский футбол в преддверии чемпионата мира. Причём очевидно, что такую цель наши норвежские коллеги не сами себе поставили», — приводит слова Алаева ТАСС.
По его словам, Международная федерация футбола (ФИФА) является авторитетной организацией и ей хватит компетенции разобраться в ситуации в российском футболе, поэтому давление на неё недопустимо.
Алаев отметил, что РФС создал специальную рабочую группу, которая принимает непосредственное участие в расследовании ФИФА.
«Напоминаю, что у РФС есть право бороться с клеветой в юридической плоскости. Сейчас также обсуждается вопрос возможной подачи жалобы на президента Федерации футбола Норвегии в комитет по этике ФИФА», — добавил Алиев.
Ранее Свендсен потребовал от ФИФА, чтобы она увеличила темпы расследований по поводу допинг-скандала в России и в случае необходимости отстранила страну от участия в интернациональных соревнованиях.