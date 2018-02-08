ФИФА согласилась увеличить количество игроков в предварительных заявках сборных на ЧМ-2018 до 35

Организационный комитет по проведению соревнований Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение увеличить количество игроков в предварительных заявках команд на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России, с 30 до 35.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

По словам руководителя комитета и по совместительству главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, ФИФА пошла на данный шаг после опроса тренеров национальных команд.

Эта и другие поправки к регламенту ЧМ-2018 должны быть официально утверждены советом ФИФА на его следующем заседании, которое состоится 16 марта в столице Колумбии Боготе.

Ранее в ФИФА назвали дату принятия решения относительно использования системы видеопомощи арбитрам VAR в профессиональном футболе.