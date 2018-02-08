В ФИФА назвали дату принятия решения относительно использования системы видеопомощи арбитрам

Решение относительно использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) в профессиональном футболе будет принято 3 марта 2018 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

По словам чиновника, ФИФА больше не может допускать возникновения ситуации, при которой любой болельщик на стадионе или у телевизора при помощи видеоповторов сможет увидеть, допустил ли арбитр ошибку в том или ином игровом эпизоде, а сами судьи — нет.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится с Инфантино 12 февраля в Сочи.