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Штрафы за спекуляцию билетами могут остаться после ЧМ-2018 по футболу

8 февраля 2018, 12:08
Штрафы за спекуляцию билетами могут остаться после ЧМ-2018 по футболу
Агентство городских новостей «Москва»

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин заявил, что штрафы за нелегальное распространение билетов могут остаться и после чемпионата мира 2018 года.

«Необходимость такого закона возникла вследствие появления определённых обязательств перед ФИФА при реализации билетов. Мировая практика такова, что билеты на чемпионат мира реализуются через саму ФИФА по ценам, установленным ей же», — приводит слова Башкина «Чемпионат».

По его словам, с учётом ответственности России, которая появилась у неё как у страны-организатора, был принят закон об административной ответственности.

Он отметил, что России следует использовать этот опыт и после проведения мундиаля, распространив его на иные сферы, например, спектакли, концерты и другие спортивные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон об ответственности за спекуляцию билетами на матчи ЧМ-2018.

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