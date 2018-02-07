Сборная Англии по футболу представила форму на ЧМ-2018

Национальная команда Англии по футболу представила форму, в которой игроки будут выступать на чемпионате мира 2018 года в России.
Фотографии опубликованы в официальном Twitter сборной.
Комплекты выполнены в традиционных для Англии цветах — красном и белом.
The 2018 England Collection. Available next month from https://t.co/GgR7DxkaZ9. pic.twitter.com/az695cYCod— England (@England) 7 февраля 2018 г.
На групповом этапе мундиаля англичане сыграют со сборными Бельгии, Панамы и Туниса.
Ранее сообщалось, что Мутко провёл совещание по проблеме бездомных животных в городах, где будут проводиться матчи ЧМ по футболу 2018 года.