Сборная Англии по футболу представила форму на ЧМ-2018

Национальная команда Англии по футболу представила форму, в которой игроки будут выступать на чемпионате мира 2018 года в России.

Фотографии опубликованы в официальном Twitter сборной.

Комплекты выполнены в традиционных для Англии цветах — красном и белом.

На групповом этапе мундиаля англичане сыграют со сборными Бельгии, Панамы и Туниса.

Ранее сообщалось, что Мутко провёл совещание по проблеме бездомных животных в городах, где будут проводиться матчи ЧМ по футболу 2018 года.