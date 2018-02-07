Мутко провёл совещание по проблеме бездомных животных в городах ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко провёл совещание по поводу ситуации с бездомными животными в городах России, где состоятся матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС.

В ходе совещания были даны поручения должностным лицам субъектов России, а также некоммерческим общественным организациям по поводу гуманного обращения с бездомными животными.

Отмечается, что в ближайшее время будут разработаны и приняты нормативные акты, регулирующие правила отлова, стерилизации и выпуска в среду обитания здоровых животных. Кроме того, поднимались вопросы о создании и развитии питомников.

Ранее сообщалось, что Путин обсудит с президентом ФИФА вопросы подготовки к ЧМ-2018.