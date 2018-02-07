Путин обсудит с президентом ФИФА подготовку к ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует провести встречу с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) и обсудить с ним вопросы подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Об этом сообщает «Р-Спорт».

На встрече с воспитанниками футбольного клуба «Тотем» Путин отметил, что мероприятие, на котором будут обсуждаться этапы подготовки к ЧМ, пройдёт в Сочи.

Президент пригласил на эту встречу детей команды «Тотем», которая в 2016 году одержала победу на чемпионате мира по футболу среди детских домов и школ-интернатов. Путин заявил, что президенту ФИФА будет интересно пообщаться с чемпионами в данной категории.

Ранее стало известно, что Путин рассчитывает на успех российских студентов на Универсиаде-2019.