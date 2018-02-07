Путин рассчитывает на успех российских студентов на Универсиаде-2019

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что российские студенты добьются успеха на Универсиаде-2019, которая пройдёт в Красноярске.

«Рассчитываю, что за год, оставшийся до старта Универсиады, наши студенты прибавят в своём мастерстве и порадуют своих болельщиков, всех поклонников российского спорта яркими достижениями и красивыми победами», — сказал Путин в ходе совещания в Красноярске.

Президент вспомнил Универсиаду-2017 в Казахстане, где россияне завоевали 71 медаль, в том числе 29 золотых.

«Некоторые из них принадлежат и красноярцам, и это ещё раз доказывает серьёзный спортивный потенциал региона и востребованность его хороших, славных традиций спортивного наставничества», — добавил глава государства.

RT вёл прямую трансляцию.

Ранее Путин заявил, что Россия остаётся лидером в мировом спорте, несмотря на ситуацию, сложившуюся вокруг российских олимпийцев.