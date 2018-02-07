Путин считает, что Россия остаётся лидером в мировом спорте, несмотря на ситуацию вокруг олимпийцев
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия остаётся лидером в мировом спорте, несмотря на ситуацию, сложившуюся вокруг российских олимпийцев.
- Reuters
- © Maxim Shemetov
«Несмотря на ситуацию, которая сейчас развивается вокруг российского спорта, и в сегодняшнем олимпийском цикле, без всяких сомнений, наша страна остаётся и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий», — сказал Путин на совещании в Красноярске.
RT ведёт прямую трансляцию.
Ранее Путин поздравил сборную России по хоккею с мячом с победой на чемпионате мира, который прошёл в Хабаровске.
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