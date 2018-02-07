Путин считает, что Россия остаётся лидером в мировом спорте, несмотря на ситуацию вокруг олимпийцев

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия остаётся лидером в мировом спорте, несмотря на ситуацию, сложившуюся вокруг российских олимпийцев.

«Несмотря на ситуацию, которая сейчас развивается вокруг российского спорта, и в сегодняшнем олимпийском цикле, без всяких сомнений, наша страна остаётся и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий», — сказал Путин на совещании в Красноярске.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее Путин поздравил сборную России по хоккею с мячом с победой на чемпионате мира, который прошёл в Хабаровске.