Путин считает, что Россия остаётся лидером в мировом спорте, несмотря на ситуацию вокруг олимпийцев

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия остаётся лидером в мировом спорте, несмотря на ситуацию, сложившуюся вокруг российских олимпийцев.
Путин считает, что Россия остаётся лидером в мировом спорте, несмотря на ситуацию вокруг олимпийцев
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«Несмотря на ситуацию, которая сейчас развивается вокруг российского спорта, и в сегодняшнем олимпийском цикле, без всяких сомнений, наша страна остаётся и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий», — сказал Путин на совещании в Красноярске.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее Путин поздравил сборную России по хоккею с мячом с победой на чемпионате мира, который прошёл в Хабаровске.

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