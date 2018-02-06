Путин поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по хоккею с мячом

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Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по хоккею с мячом с победой на чемпионате мира, прошедшем в Хабаровске. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Поздравляю вас с золотом чемпионата мира. Вы отлично выступили на домашнем первенстве, порадовали болельщиков зрелищной игрой и яркими, красивыми голами, продемонстрировали блестящую подготовку и победный настрой. Ваша слаженная командная работа не оставила никаких шансов опытным и серьёзным соперникам. Молодцы», — говорится в поздравительной телеграмме президента.

Путин также пожелал российским спортсменам «новых успехов и всего наилучшего».

Ранее сообщалось, что сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом.

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