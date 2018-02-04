Сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом

Сборная России стала победителем чемпионата мира по хоккею с мячом, проходившего в Хабаровске.

В финале россияне одержали победу над сборной Швеции. Матч завершился со счётом 5:4.

Голами в составе российской команды отличились Алан Джусоев, Максим Ишкельдин и Алмаз Миргазов, оформивший хет-трик.

Шведы ответили голами Пера Хельмюрса, Даниэля Берлина, Юхана Лёфстедта и Адама Гильяма.

Для сборной России эта победа на чемпионате мира стала 11-й в истории.

В матче за третье место сборная Финляндии обыграла команду Казахстана со счётом 8:4.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по хоккею с мячом стала серебряным призёром чемпионата мира.