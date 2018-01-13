Женская сборная России по хоккею с мячом взяла серебро ЧМ

Женская сборная России по хоккею с мячом завоевала серебряные медали чемпионата мира в китайском Чэндэ.

В финале девятого в истории турнира россиянки уступили команде Швеции счётом 0:1. Единственный гол был забил на 43-й минуте усилиями Камиллы Юханссон.

Сборная Швеции стала восьмикратным чемпионом мирового первенства, россиянки становились победителями один раз, в 2014 году.

Ранее сообщалось, что россиянки уступили шведкам в полуфинале женского молодёжного ЧМ по хоккею.