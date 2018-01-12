Россиянки уступили шведкам в полуфинале женского молодёжного ЧМ по хоккею

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Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2018 года, проходящего в подмосковном Дмитрове.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Победу сборной Швеции принесли шайбы Жозефины Боувенг и Йенни Антонссон.

Россиянки ответили голом Илоны Марковой.

В матче за третье место сборная России сыграет с Канадой, а шведки в финале встретятся с командой США.

Ранее сообщалось, что женская сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом.

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