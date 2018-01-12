Россиянки уступили шведкам в полуфинале женского молодёжного ЧМ по хоккею
Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2018 года, проходящего в подмосковном Дмитрове.
Встреча завершилась со счётом 2:1.
Победу сборной Швеции принесли шайбы Жозефины Боувенг и Йенни Антонссон.
Россиянки ответили голом Илоны Марковой.
В матче за третье место сборная России сыграет с Канадой, а шведки в финале встретятся с командой США.
Ранее сообщалось, что женская сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом.
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