Женская сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом

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Женская сборная России по хоккею с мячом вышла в финал чемпионата мира, проходящего в китайском Чэндэ.

В полуфинале россиянки переиграли команду Финляндии со счётом 4:0.

Голы забили Татьяна Гуринчик (7-я минута), Диана Липанова (11-я минута), Ольга Родионова (15-я минута), Галина Михайлова (46-я минута).

В финале сборная России сыграет с командой Швеции, которая в другом полуфинале победила норвежскую сборную со счётом 5:0.

Финал состоится 13 января. Начало — в 09:00 мск.

Ранее тренерский штаб мужской сборной России по хоккею с мячом огласил расширенный состав команды на предстоящий чемпионат мира.

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