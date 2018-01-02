Стал известен расширенный состав сборной России на чемпионат мира по хоккею с мячом

Тренерский штаб сборной России по хоккею с мячом огласил расширенный состав команды на предстоящий чемпионат мира.

Состав опубликован на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России.

Вратари: Роман Черных («Енисей»), Виктор Каменев, Денис Рысев (оба — «СКА-Нефтяник»).

Защитники: Юрий Викулин, Михаил Прокопьев, Артём Ахметзянов (все — «Енисей»), Василий Грановский («СКА-Нефтяник», Хабаровск), Павел Булатов («Динамо», Москва).

Полузащитники: Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Янис Бефус (все — «СКА-Нефтяник»), Вадим Чернов, Андрей Прокопьев, Дмитрий Макаров (все — «Енисей»), Никита Иванов («Байкал-Энергия», Иркутск), Алан Джусоев («Хаммарбю», Стокгольм), Дмитрий Савельев, Игорь Ларионов («Волга», Ульяновская область), Сергей Шабуров («Динамо», Москва), Евгений Дергаев («Водник», Архангельск), Вадим Архипкин («Бруберг/Сёдерхамн», Сёдерхамн).

Нападающие — Артём Бондаренко («СКА-Нефтяник»), Сергей Ломанов — младший, Алмаз Миргазов (оба — «Енисей»), Владимир Каланчин («Кузбасс», Кемерово), Дмитрий Барбаков («Динамо», Москва).

Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдёт в Хабаровске с 29 января по 4 февраля.

Ранее сообщалось, что сборная Канады отказалась от участия в ЧМ по хоккею с мячом, который пройдёт в России.