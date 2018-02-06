Комиссия спортсменов WADA «глубоко разочарована» решением CAS по апелляциям россиян на пожизненное отстранение от ОИ

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступила с заявлением относительно решения Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстранённых от Олимпиад Международным олимпийским комитетом (МОК).

«В качестве членов комитета спортсменов WADA мы хотим выразить наше глубокое разочарование постановлением CAS о восстановлении результатов 28 российских олимпийцев с Игр 2014 года в Сочи. Мы разделяем огорчение, неуверенность и разочарование, выраженные многими спортсменами в связи с данным решением, и считаем, что оно станет серьёзным препятствием для чистого спорта», — говорится в пресс-релизе WADA.

Комиссия спортсменов призвала CAS улучшить и укрепить свою независимость и постоянно стремиться к повышению качества судей.

«Очень важно, чтобы спортсмены, страны, команды и официальные лица, которые обманывали, понесли полную ответственность и подверглись соответствующим санкциям. Мы призываем к прозрачному и всестороннему изучению того, как были обработаны доклады комиссии Ричарда Макларена. Мы приветствуем подробное обсуждение этой темы на следующем заседании совета управляющих WADA», — говорится в завершении.

1 февраля CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.

5 февраля комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что ещё 15 российских спортсменов подали иск в CAS на недопуск к ОИ-2018.