Комиссия спортсменов WADA «глубоко разочарована» решением CAS по апелляциям россиян на пожизненное отстранение от ОИ
«В качестве членов комитета спортсменов WADA мы хотим выразить наше глубокое разочарование постановлением CAS о восстановлении результатов 28 российских олимпийцев с Игр 2014 года в Сочи. Мы разделяем огорчение, неуверенность и разочарование, выраженные многими спортсменами в связи с данным решением, и считаем, что оно станет серьёзным препятствием для чистого спорта», — говорится в пресс-релизе WADA.
Комиссия спортсменов призвала CAS улучшить и укрепить свою независимость и постоянно стремиться к повышению качества судей.
«Очень важно, чтобы спортсмены, страны, команды и официальные лица, которые обманывали, понесли полную ответственность и подверглись соответствующим санкциям. Мы призываем к прозрачному и всестороннему изучению того, как были обработаны доклады комиссии Ричарда Макларена. Мы приветствуем подробное обсуждение этой темы на следующем заседании совета управляющих WADA», — говорится в завершении.
1 февраля CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.
5 февраля комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что ещё 15 российских спортсменов подали иск в CAS на недопуск к ОИ-2018.