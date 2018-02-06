Ещё 15 российских спортсменов подали иск в CAS на недопуск к ОИ-2018

Коллективный иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Пхёнчхане подали 15 российских спортсменов, ранее не допущенных до Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Отмечается, что в число 15 спортсменов, подавших коллективный иск в CAS в Пхёнчхане, вошли Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артём Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова, Альберт Демченко и Сергей Чудинов (все — санный спорт).

При этом в качестве оснований заявлены те же критерии, что и у коллективного иска, ранее поданного 32 атлетами из России. В их числе «нетранспарентный характер применённых критериев, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере, нарушение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление МОК своей монопольной позицией» и так далее.

Ранее российский фигурист Иван Букин рассказал RT о своём решении подать иск в CAS на решение МОК о его недопуске к Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.