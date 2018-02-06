Фигурист Букин объяснил решение подать иск в CAS в связи с недопуском на ОИ-2018

Российский фигурист Иван Букин рассказал RT о своём решении подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его недопуске к Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Не знаю, какое будет окончательное решение. Последние новости немного ввели в заблуждение. Я не был фигурантом допинговых скандалов, поэтому нахожусь в шоке (от решения МОК отстранить его от Олимпиады. — RT). Надеюсь на положительное решение со стороны CAS. По крайней мере хочу, чтобы комитет назвал причины, по которым я был отстранён от турнира», — пояснил Букин RT.

Ранее сообщалось, что в сети поддержали намерение 32 российских спортсменов подать иск в CAS на решение МОК не допускать их на ОИ-2018.