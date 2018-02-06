Фигурист Букин объяснил решение подать иск в CAS в связи с недопуском на ОИ-2018
- Александра Степанова и Иван Букин
- РИА Новости
- © Владимир Песня
«Не знаю, какое будет окончательное решение. Последние новости немного ввели в заблуждение. Я не был фигурантом допинговых скандалов, поэтому нахожусь в шоке (от решения МОК отстранить его от Олимпиады. — RT). Надеюсь на положительное решение со стороны CAS. По крайней мере хочу, чтобы комитет назвал причины, по которым я был отстранён от турнира», — пояснил Букин RT.
Ранее сообщалось, что в сети поддержали намерение 32 российских спортсменов подать иск в CAS на решение МОК не допускать их на ОИ-2018.