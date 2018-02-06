В сети поддержали намерение 32 российских спортсменов подать иск в CAS в связи с недопуском на ОИ-2018

Пользователи социальной сети Twitter поддержали решение 32 российских спортсменов подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить их до Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

По мнению одного из пользователей, разбирательства в судах являются единственным методом, с помощью которого можно бороться с несправедливостью.

Удачи нашим, совести и непредвзятости - судьям! — Конннин Андрей (@QTOgNFPGUy6iW5r) 6 февраля 2018 г.

Другой пользователь пожелал российским спортсменам удачи и непредвзятого судейства.

Раз пошла такая пьянка-режь последний огурец.Пора переставать примешивать политику,если они сделали это коммерцией.Надо бить их собственным оружием-подавать в суды с истребованием астрономических сумм компенсаций морального вреда и упущенной выгоды.Такой язык им понятен и страшен — Дмитрий Овсянников (@ovsyannikovmit7) 6 февраля 2018 г.

Также в сети считают, что тяжбы с МОК стоило начинать во время Игр-2014 в Рио-де-Жанейро.

Давно пора! Надо было с 2014 года в суды подавать и на большие деньги! Эти толстосумы от МОК понимают только когда по карману больно бьет!!!! — Вероничка (@3mxz2qtV3hMZAlS) 6 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в сети возмущены уверенностью МОК в том, что CAS отклонит иск 32 российских спортсменов.