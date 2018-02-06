В сети поддержали намерение 32 российских спортсменов подать иск в CAS в связи с недопуском на ОИ-2018

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Пользователи социальной сети Twitter поддержали решение 32 российских спортсменов подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить их до Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
В сети поддержали намерение 32 российских спортсменов подать иск в CAS в связи с недопуском на ОИ-2018
  • Reuters
  • © Kai Pfaffenbach

По мнению одного из пользователей, разбирательства в судах являются единственным методом, с помощью которого можно бороться с несправедливостью.

Другой пользователь пожелал российским спортсменам удачи и непредвзятого судейства.

Также в сети считают, что тяжбы с МОК стоило начинать во время Игр-2014 в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что в сети возмущены уверенностью МОК в том, что CAS отклонит иск 32 российских спортсменов.

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