В сети возмущены уверенностью МОК в том, что CAS отклонит иск 32 российских спортсменов

Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали заявление директора Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марка Адамса. Он выразил уверенность, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонит иск 32 российских спортсменов, поданный в связи с недопуском к Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Один из пользователей выразил мнение, что подобные заявления может делать лишь тот, кто ощущает сильную поддержку сверху.

Он отметил, что МОК не боится решения CAS и уверен в своей позиции. Такие заявления,может себе позволить лишь тот у кого"Крутая крыша",а не чиновник,какой бы пост он не занимал. — Вячеслав (@StorozVlp66) 6 февраля 2018 г.

Другой пользователь считает, что такие заявления оказывают давление на Спортивный арбитражный суд.

Давление на суд — Omega (@DmitriyOmega) 6 февраля 2018 г.

По словам ещё одного пользователя, уверенность МОК вызывает возмущение.

Возмущает их непоколебимая уверенность в отклонении по апелляциям и виновности российских спортсменов. — Natalia Prikhodko (@nprik65) 6 февраля 2018 г.

Как сообщалось ранее, в МОК убеждены, что CAS отклонит иск 32 российских спортсменов, не допущенных к ОИ-2018.