В сети возмущены уверенностью МОК в том, что CAS отклонит иск 32 российских спортсменов
- Здание штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
- Reuters
- © Denis Balibouse
Один из пользователей выразил мнение, что подобные заявления может делать лишь тот, кто ощущает сильную поддержку сверху.
Он отметил, что МОК не боится решения CAS и уверен в своей позиции. Такие заявления,может себе позволить лишь тот у кого"Крутая крыша",а не чиновник,какой бы пост он не занимал.— Вячеслав (@StorozVlp66) 6 февраля 2018 г.
Другой пользователь считает, что такие заявления оказывают давление на Спортивный арбитражный суд.
Давление на суд— Omega (@DmitriyOmega) 6 февраля 2018 г.
По словам ещё одного пользователя, уверенность МОК вызывает возмущение.
Возмущает их непоколебимая уверенность в отклонении по апелляциям и виновности российских спортсменов.— Natalia Prikhodko (@nprik65) 6 февраля 2018 г.
Как сообщалось ранее, в МОК убеждены, что CAS отклонит иск 32 российских спортсменов, не допущенных к ОИ-2018.