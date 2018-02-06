В сети возмущены уверенностью МОК в том, что CAS отклонит иск 32 российских спортсменов

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Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали заявление директора Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марка Адамса. Он выразил уверенность, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонит иск 32 российских спортсменов, поданный в связи с недопуском к Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
В сети возмущены уверенностью МОК в том, что CAS отклонит иск 32 российских спортсменов
  • Здание штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
  • Reuters
  • © Denis Balibouse

Один из пользователей выразил мнение, что подобные заявления может делать лишь тот, кто ощущает сильную поддержку сверху.

Другой пользователь считает, что такие заявления оказывают давление на Спортивный арбитражный суд.

По словам ещё одного пользователя, уверенность МОК вызывает возмущение.

Как сообщалось ранее, в МОК убеждены, что CAS отклонит иск 32 российских спортсменов, не допущенных к ОИ-2018.

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