В МОК убеждены, что CAS отклонит апелляции 32 российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил уверенность в том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонит апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщил директор организации по коммуникациям Марк Адамс на пресс-конференции.

Он отметил, что МОК не боится решения CAS и уверен в своей позиции.

«Вы видели отчёт госпожи Фурнейрон (главы Независимой организации антидопингового тестирования), которая отметила, что дело каждого спортсмена рассматривалось анонимно», — заявил он, подчеркнув, что МОК сделает всё возможное, чтобы на Играх выступали только чистые спортсмены.

Ранее министр спорта Московской области объяснил нежелание МОК признать решение CAS.