Министр спорта Московской области объяснил нежелание МОК признать решение CAS

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал нежелание Международного олимпийского комитета (МОК) принять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских атлетов на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Международный олимпийский комитет не был готов к оправдательному приговору Спортивного арбитражного суда в отношении российских спортсменов. Квоты российской сборной уже давно ушли нашим конкурентам. Этим и объясняется нежелание МОК мириться с решением CAS», — приводит слова Терюшкова официальный сайт Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Он отметил, что его радует настрой российских спортсменов бороться за свои права, но добавил, что не стоит надеяться на справедливость со стороны МОК.

Ранее сообщалось, что члены МОК от Италии и Аргентины поддержали решение CAS по российским спортсменам.