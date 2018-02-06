Члены МОК от Италии и Аргентины поддержали решение CAS по российским спортсменам

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Члены Международного олимпийского комитета (МОК) от Италии и Аргентины Франко Карраро и Херардо Вертейн поддержали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляции российских спортсменов, которые были отстранены от Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Члены МОК от Италии и Аргентины поддержали решение CAS по российским спортсменам
  • Reuters

Члены МОК от Италии и Аргентины Франко Карраро и Херардо Вертейн поддержали решение CAS удовлетворить апелляции российских спортсменов, которые были отстранены от Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает «Р-Спорт».

Карраро заявил, что CAS является организацией, которая заслуживает доверия и в которую обращаются с верой в справедливость. Он отметил, что необходимо позволить участвовать в Олимпиаде чистым спортсменам.

Вертейн, в свою очередь, подчеркнул, что нельзя заканчивать карьеры невиновных атлетов. «Когда бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд с чем-то не согласен, он идёт к прессе, чтобы создать определённый фон недоверия к нашей организации. Но МОК — это не господин Паунд», — сказал он. 

Ранее сообщалось, что основанием для исков российских спортсменов в CAS стал санкционный характер критериев МОК.

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