Члены МОК от Италии и Аргентины поддержали решение CAS по российским спортсменам
- Reuters
Члены МОК от Италии и Аргентины Франко Карраро и Херардо Вертейн поддержали решение CAS удовлетворить апелляции российских спортсменов, которые были отстранены от Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Об этом сообщает «Р-Спорт».
Карраро заявил, что CAS является организацией, которая заслуживает доверия и в которую обращаются с верой в справедливость. Он отметил, что необходимо позволить участвовать в Олимпиаде чистым спортсменам.
Вертейн, в свою очередь, подчеркнул, что нельзя заканчивать карьеры невиновных атлетов. «Когда бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд с чем-то не согласен, он идёт к прессе, чтобы создать определённый фон недоверия к нашей организации. Но МОК — это не господин Паунд», — сказал он.
Ранее сообщалось, что основанием для исков российских спортсменов в CAS стал санкционный характер критериев МОК.