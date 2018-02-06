В Волгограде открыт центр выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018

Центр выдачи паспортов болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года начал работу в Волгограде.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций России.

Отмечается, что заявки на оформление FAN ID уже подали почти три тыс. жителей Волгоградской области.

Данный центр стал девятым на территории России. Прежде начали работу центры в Казани, Калининграде, Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь расширила список зарубежных пунктов выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018.