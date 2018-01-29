Минкомсвязь расширила список зарубежных пунктов выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018

Министерство связи и массовых коммуникаций России сообщило, что граждане, которые оформили паспорта болельщика для посещения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, теперь смогут получить их в некоторых подразделениях Россотрудничества.

Как сообщает пресс-служба министерства, забрать свой паспорт болельщика теперь можно будет в центрах Россотрудничества, расположенных в Белграде (Сербия), Берлине (Германия), Мадриде (Испания), Риме (Италия) и Хельсинки (Финляндия).

Ранее была открыта доставка паспортов болельщика ЧМ-2018 в визовые центры VFS Global.