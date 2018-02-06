Глава МИД Дании: надеюсь, Дания и Россия встретятся в финале ЧМ-2018 по футболу

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен выразил надежду на встречу сборных Дании и России в финале чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом он заявил на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Самуэльсен отметил, что в 2018 году в двух странах пройдут два важных спортивных события: чемпионат мира по хоккею в Дании и чемпионат мира по футболу в России. Он заявил, что это свидетельствует о важном положении двух стран в мире спорта.

Самуэльсен вспомнил, как две сборные уже играли друг другом. «Надеюсь, что наши команды преодолеют рубеж группового этапа и, может быть, мы встретимся в финальном матче», — сказал он.

Ранее Путин подписал закон об ответственности за спекуляцию билетами на матчи ЧМ-2018.