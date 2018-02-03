«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ, Малкин и Овечкин забросили по две шайбы

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 7:4.

Российский нападающий победителей Евгений Малкин оформил дубль и сделал две результативные передачи.

В составе столичного клуба две шайбы забросил Александр Овечкин, по разу отличились Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, все трое также записали на свой счёт по одному голевому пасу.

Малкин был признан первой звездой встречи, Овечкин — третьей.

В настоящий момент «Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, «Питтсбург» располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Вегас» установил рекорд НХЛ по количеству побед команд-новичков.

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