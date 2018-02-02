«Вегас» установил рекорд НХЛ по количеству побед команд-новичков

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

«Вегас» установил рекорд лиги по количеству побед команд-новичков, выиграв в нынешнем сезоне в 34-й раз. Предыдущее достижение принадлежало «Анахаймс Дакс» и «Флориде Пантерз», которые в дебютном для себя сезоне-1993/94 остановились на отметке в 33 победы.

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