Малкин признан первой звездой месяца в НХЛ
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Отмечается, что он стал автором 12 голов и пяти результативных передач в 12 матчах.
Второй звездой оказался нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, записавший в свой актив девять шайб и восемь голевых передач в 11 матчах.
Тройку лучших игроков января замкнул голкипер «Колорадо Эвеланш» Джонатан Бернье, выигравший 9 из 11 матчей и отразивший 93,9% бросков по своим воротам.
Ранее сообщалось, что Малкин догнал Алексея Ковалёва и делит с ним пятое место среди россиян по количеству хет-триков в НХЛ.