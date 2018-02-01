Малкин признан первой звездой месяца в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала российского форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина первой звездой месяца.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что он стал автором 12 голов и пяти результативных передач в 12 матчах.

Второй звездой оказался нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, записавший в свой актив девять шайб и восемь голевых передач в 11 матчах.

Тройку лучших игроков января замкнул голкипер «Колорадо Эвеланш» Джонатан Бернье, выигравший 9 из 11 матчей и отразивший 93,9% бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что Малкин догнал Алексея Ковалёва и делит с ним пятое место среди россиян по количеству хет-триков в НХЛ.

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