Малкин догнал Ковалёва и делит пятое место среди россиян по количеству хет-триков в НХЛ

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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин офрмил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс».

Этот хет-трик стал 12-м для россиянина в карьере НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Алексеем Ковалёвым. 

Малкин и Ковалёв делят пятое место в списке российских хоккеистов. Лидерами по количеству хет-триков среди россиян являются Павел Буре и Александр Овечкин (по 20). На третьем месте — Александр Могильный (17), на четвёртом — Илья Ковальчук (13). 

В нынешнем сезоне Малкин набрал 55 очков (26 голов и 29 результативных передач) в 48 матчах.

Ранее сообщалось, что хет-трик Малкина помог «Питтсбургу» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ.

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