Малкин догнал Ковалёва и делит пятое место среди россиян по количеству хет-триков в НХЛ
Этот хет-трик стал 12-м для россиянина в карьере НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Алексеем Ковалёвым.
Малкин и Ковалёв делят пятое место в списке российских хоккеистов. Лидерами по количеству хет-триков среди россиян являются Павел Буре и Александр Овечкин (по 20). На третьем месте — Александр Могильный (17), на четвёртом — Илья Ковальчук (13).
В нынешнем сезоне Малкин набрал 55 очков (26 голов и 29 результативных передач) в 48 матчах.
Ранее сообщалось, что хет-трик Малкина помог «Питтсбургу» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ.