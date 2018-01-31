Хет-трик Малкина помог «Питтсбургу» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» в родных стенах обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «Питтсбурга» хет-триком отметился российский форвард Евгений Малкин (40-я, 47-я и 59-я минуты). Дубль также оформил Брайан Раст (12-я и 54-я минуты).

У «Сан-Хосе» шайбы забросили Брент Бёрнс (31-я) и Логан Кутюр (39-я).

В других матчах дня клуб «Флорида Пантерз» в гостях одержал победу над командой «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:1, форвард «Флориды» Евгений Дадонов забросил шайбу, клуб «Каролина Харрикейнз» победил «Оттаву Сенаторз» — 2:1.

Ранее сообщалось, что чешский нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр покинул драфт отказов и намерен перейти в чешский клуб «Кладно».