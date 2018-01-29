Ягр перейдёт в чешский хоккейный клуб, совладельцем которого он является

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Чешский нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр покинул драфт отказов и намерен перейти в чешский клуб «Кладно».

Об этом сообщает TSN.

Чех продолжит сезон в «Кладно», в котором начинал профессиональную карьеру и совладельцем которым является.

45-летний Ягр занимает второе место после Уэйна Гретцки по количеству набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он за всю заокеанскую карьеру набрал 1921 очко (766 голов и 1155 результативных передач).

Ранее хоккеист Сидни Кросби рассказал, как они с партнёрами по «Питтсбург Пингвинз» хотели бросить шайбу в лоб Ягру с целью вернуть его на былой уровень.

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