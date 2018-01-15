Хоккеист Кросби рассказал, как они с партнёрами хотели бросить шайбу в лоб Ягру с целью вернуть его на былой уровень

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал о забавном случае в коллективе.

«Шутить в «Питтсбурге» всегда любили. Мой приход в команду совпал с чёрной серией Яромира Ягра. Ребята мне рассказали, что они перед этим на раскатке случайно попали Ягру шайбой в голову. И с тех пор у него как отрезало», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По словам хоккеиста, с тех пор у него и его партнёров появилась идея, что нужно снова попасть Ягру шайбой в лоб, и тогда он вернётся на свой уровень.

«Яромир очень нервничал по этому поводу. Страшно было смотреть, как изводится человек. А ребята его подначивали: «Давай-давай, один бросок в голову — и ты снова супербомбардир!» — вспоминает Кросби.

Спортсмен отметил, что Ягр в итоге решил выкинуть дурные мысли из головы и его «прорвало».

«Как видите, и вправду все зависит от головы», — добавил Кросби.

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