НХЛ назвала лучших хоккеистов недели
Национальная хоккейная лига (НХЛ) определилась с лучшими игроками прошедшей недели.
Как сообщается на официальном сайте организации, первой звездой был признан нападающий «Калгари Флэймз» Джон Годро, который забил два гола и сделал шесть результативных передач в четырёх матчах.
Второй звездой стал его одноклубник — голкипер Майк Смит, отразивший 96,3% бросков.
Третьей звездой назван форвард «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел.
Ранее сообщалось, что хоккеисты Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вошли в состав сборной Чехии на ОИ-2018.
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