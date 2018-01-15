НХЛ назвала лучших хоккеистов недели

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) определилась с лучшими игроками прошедшей недели.

Как сообщается на официальном сайте организации, первой звездой был признан нападающий «Калгари Флэймз» Джон Годро, который забил два гола и сделал шесть результативных передач в четырёх матчах.

Второй звездой стал его одноклубник — голкипер Майк Смит, отразивший 96,3% бросков.

Третьей звездой назван форвард «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел.

Ранее сообщалось, что хоккеисты Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вошли в состав сборной Чехии на ОИ-2018.

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