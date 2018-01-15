Хоккеисты КХЛ вошли в состав сборной Чехии на ОИ-2018

Федерация хоккея Чехии (CSLH) опубликовала состав сборной страны на участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Список приводится на официальном сайте организации. В состав вошли 15 игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Среди них: вратари Павел Францоуз («Трактор»), Доминик Фурх («Авангард»), защитники Ян Коларж, Михал Йордан (оба — «Амур»), Адам Полашек («Сочи»), Войтех Мозик («Витязь»), Ондржей Витасек («Югра»), Томаш Кундратек («Торпедо»), Якуб Накладал («Локомотив) и нападающие Ян Коварж («Металлург» Мг), Роман Горак («Витязь»), Иржи Секач («Ак Барс»), Лукаш Радил («Спартак»), Томаш Зогорна («Амур»), Мартин Эрат («Комета»). Ранее сообщалось, что Матч звёзд КХЛ в Астане побил рекорд посещаемости.