Матч звёзд КХЛ в Астане побил рекорд посещаемости
Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) посетили 10 298 зрителей.
Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
«Это новый рекорд Матча звёзд. Как мы видим, планка очень высоко поднята. Я уверен, что зрители получили большое удовольствие, а Матч звёзд сумел привлечь новую аудиторию», — заявил Чернышенко.
Ранее сообщалось, что Ялонен считает нынешний формат Матча звёзд КХЛ идеальным.
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