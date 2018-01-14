Матч звёзд КХЛ в Астане побил рекорд посещаемости

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Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) посетили 10 298 зрителей.

Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

«Это новый рекорд Матча звёзд. Как мы видим, планка очень высоко поднята. Я уверен, что зрители получили большое удовольствие, а Матч звёзд сумел привлечь новую аудиторию», — заявил Чернышенко.

Ранее сообщалось, что Ялонен считает нынешний формат Матча звёзд КХЛ идеальным.

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