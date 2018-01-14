Ялонен считает нынешний формат Матча звёзд КХЛ идеальным
Главный тренер финского «Йокерита» Юкка Ялонен, возглавляющий сборную дивизиона Боброва, высказал мнение, что нынешний формат Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является идеальным.
«Мне нравится нынешний формат в плане количества игроков на льду. Если бы играли «пять на пять», то, возможно, голов бы и не было. Идеальный вариант — «четыре на четыре», а «три на три» — это слишком много было бы шансов забить. Жаль, что мы не выиграли, но важней было для болельщиков увидеть, как мы играем», — приводит слова Ялонена ТАСС.
Ранее Андрей Назаров предложил проводить Матч звёзд КХЛ в формате «три на три».
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