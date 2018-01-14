Назаров предложил проводить Матч звёзд КХЛ в формате «три на три»
«Это же шоу, ребята получают удовольствие. Победит тот, кому повезёт. Но в целом основное — это участие, наслаждение хоккеем, радость болельщиков и хоккеистов», — приводит слова Назарова «Р-Спорт».
Он отметил, что вчерашнюю победу команда не праздновала и никакой эйфории не было.
«Всё спокойно, да и сегодня посмотрите: все ребята улыбаются. Я бы ещё сделал матчи в формате «три на три», чтобы было больше атак во все стороны. Больше голов будет, больше атак», — добавил тренер.
Ранее сообщалось, что буллиты Брэндона Козуна и Дмитрия Кагарлицкого принесли дивизиону Тарасова победу над дивизионом Харламова в Матче звёзд КХЛ.